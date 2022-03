Stop all’acqua: continuano il lavori sulla rete idrica della città. Ecco le zone coinvolte

FOLLONICA – Follonica, dopo gli interventi dei giorni scorsi continua la serie di manutenzioni per il rifacimento degli allacci alle utenze. I lavori di AdF proseguono martedì 29 marzo in via Leopardi, con la temporanea sospensione del flusso idrico dalle 8.30 alle 17 nelle località Capannino, San Luigi e Zona Industriale Follonica, nella giornata di mercoledì 30 marzo in via Corsica, con possibili temporanee sospensioni dell’erogazione idrica dalle 8.30 alle 17 alle utenze situate in località Pratoranieri, mentre giovedì 31 marzo sarà la volta di via Bertani, con possibili stop all’acqua sempre dalle 8.30 alle 17 nella zona del centro.

In tutti i casi potrebbero inoltre verificarsi occasionali fenomeni di intorbidimento dell’acqua, che a partire dal ripristino del servizio rientreranno progressivamente con il passare del tempo. Il flusso idrico tornerà regolare, salvo imprevisti, alle 17 del giorno dell’intervento.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 24 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento. Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.