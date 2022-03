“Pitigliano bella e pulita”: cittadini tutti insieme per raccogliere i rifiuti abbandonati

PITIGLIANO – Voler bene a Pitigliano e avere cura della sua bellezza. Questo è il senso di “Pitigliano bella e pulita”, l’iniziativa promossa dal Comune, che ha deciso di chiamare a raccolta cittadini e associazioni, dando loro appuntamento domenica 27 marzo, a partire dalle 10 e 30, per ripulire il territorio dai rifiuti abbandonati.

Sarà un intervento aperto a tutti, finalizzato alla pulizia e il riordino di aree pubbliche. Le attività riguarderanno la raccolta di cartacce, mozziconi e rifiuti di vario genere. Il punto di ritrovo, per chi desidera partecipare, è in piazza Garibaldi, davanti al Palazzo comunale.

“Prendere parte come volontari a iniziative ecologiche di questa natura è un segnale di civiltà e un monito nei confronti di chi non conosce il rispetto per la cura del bene comune – afferma Serena Falsetti, assessore comunale all’Ambiente –. L’auspicio è che ci sia una buona risposta da parte dei cittadini e che si possano organizzare altre giornate simili in futuro. Ci fa estremamente piacere l’adesione della Parrocchia di Pitigliano, con don Giacomo e le catechiste, che coinvolgeranno nella raccolta dei rifiuti anche i ragazzi del catechismo”.

“In base al numero dei partecipanti – prosegue Serena Falsetti – organizzeremo i gruppi coinvolgendo i bambini e i ragazzi nella raccolta dei rifiuti in paese, in particolare nei parchi pubblici, mentre gli adulti potranno ripulire alcuni tratti della Strada 74, svolgendo questa opera, in totale sicurezza, grazie all’intervento della Municipale che regolerà il traffico. La partecipazione delle associazioni e dei cittadini sarà preziosa, perché solo impegnandoci tutti insieme riusciremo a raggiungere l’obiettivo, un posto più pulito dove vivere.”

Il Comune fornirà a tutti i partecipanti i sacchi e dei guanti usa e getta. Chi lo desidera potrà utilizzare dei guanti differenti. Si consiglia agli adulti di portare un gilet catarifrangente.

Info: serenaslf@gmail.com