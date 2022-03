Le ragazze della Gea ai playout contro il Pontedera, Faragli: «Niente scusanti, dobbiamo vincere»

La Gea Basketball Grosseto inizia sabato sera alle 21, sul parquet del B.F. Pontedera, la seconda fase della stagione, i playout che decideranno la squadra che dovrà retrocedere in serie C. Le ragazze di Luca Faragli, che hanno chiuso le ventidue partite del campionato di serie B senza vittoria, sono intenzionate a voltare pagina e conquistare una salvezza da dedicare ad Anna Daviddi, la dirigente biancorossa scomparsa giovedì pomeriggio all’età di 62 anni. L’impresa è difficile, ma Bianca Bellocchio e compagne nel girone di ritorno hanno migliorato nettamente il loro comportamento e sono diventate una squadra impegnativa per tutti, anche non sono mai riuscite a brindare alla vittoria a causa anche dell’organico ridotto all’osso per abbandoni e infortuni.

“Non abbiamo scusanti – dice l’allenatore Luca Faragli – dobbiamo solo vincere. Dobbiamo lottare con tutte le nostre forze, mettendo insieme i miglioramenti delle ultime settimane per cercare finalmente di portare a casa un successo”.

Il coach dovrà purtroppo rinunciare a Fabiana Nermettini e a Clara Nunziatini, anche se recupera Valentina Simonelli. Convocate Erika Lambardi, Federica Cipolletta, Bianca Bellocchio, Federica Simonelli, Valentina Simonelli, Myriam Perillo, Chiara De Michele, Teresa Vallini, Giulia Faragli.

Nell’altra semifinale dei playout si sfidano Le Mura Spring Lucca e Fotoamatore Florence.