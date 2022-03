ROSELLE – Ottava di ritorno per gli Under 16 biancorossi, che ospiteranno la meglio classificata Modena. Arbitreranno Bertolini, Molesti e Ficarra di Livorno.

Fischio d’inizio domenica alle 15 al Centro sportivo.

Campionato fermo per gli Under 17 e Under 15, che riprenderanno il 3 aprile contro il Monterosi Tuscia.