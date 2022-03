Festa di Primavera: dopo due anni di stop il Comitato per la Vita torna finalmente in piazza

GROSSETO – Dopo gli anni terribili della pandemia, finalmente con entusiasmo e rispettando tutte le regole anti Covid, il Comitato per la Vita torna in piazza Dante a Grosseto per la Festa di Primavera, il 2 e il 3 aprile.

“In questi due anni, come Comitato per la Vita, abbiamo sospeso ogni evento che potesse mettere a rischio la salute pubblica, niente Mercatino dei Ragazzi, niente Befana del Comitato, niente Festa di Primavera. Abbiamo deciso di dedicarci alla raccolta fondi con altre modalità per continuare a sostenere il nostro ospedale di Grosseto durante la pandemia, fornendo materiali necessari per quella emergenza”.

“Adesso è tempo di tornare in piazza per continuare la nostra opera: combattere il tumore e aiutare il Misericordia nell’acquisto di strumenti e macchinari utili alla prevenzione, diagnosi e cura del cancro! Il 2022 si è aperto con le offerte per le Calze della Befana e con una Lotteria per la Vita la cui estrazione si terrà proprio durante la Festa di Primavera”.

Con queste parole e con tanta emozione Oreste Menchetti, presidente del Comitato per la Vita, ha annunciato il ritorno in piazza. La presentazione si è svolta questa mattina in sala consiliare, oltre ai membri del Comitato erano presenti anche il vicesindaco Fabrizio Rossi, l’assessore Luca Agresti e l’assessore Sara Minozzi.

“E una vera gioia per tutti noi – commentano l’assessore al sociale Sara Minozzi e l’assessore alla cultura Luca Agresti – tornare a partecipare a momenti di solidarietà, condivisione e comune consapevolezza insieme agli amici del Comitato per la Vita. Dopo la sospensione dovuta alla pandemia, con la Festa di Primavera celebriamo una vera e propria rinascita all’insegna dell’impegno nell’esclusivo interesse della comunità e delle persone che più hanno bisogno. Il grazie dell’intera amministrazione va a Oreste Menchetti e a tutti i componenti del Comitato per la Vita, da anni protagonisti nel nostro territorio: bentornati”.

“Questa edizione della Festa di Primavera è la numero 18 e si sarebbe dovuta svolgere nel 2020 a un anno dalla morte di Enrica Tognazzi, la storica presidente del Comitato per la Vita che è venuta a mancare il 30 aprile del 2019 sconfitta da una malattia con cui aveva lottato a lungo. Poi il Covid ha travolto tutto e tutti ma non la voglia di ricordare Enrica che ha lasciato un segno indelebile nel cuore non solo degli amici del Comitato ma anche di tutti i maremmani”.

Il programma

La Festa di Primavera si aprirà dunque sabato 2 aprile in piazza Dante, alla presenza delle autorità che da sempre sono vicine al Comitato per la Vita. Sabato e domenica sarà possibile scegliere fiori e piante esposti in pieno centro a Grosseto. Domenica 3 alle 10 circa è prevista la Passeggiata in rosa, un percorso lungo le vie della città organizzato da Francesca Nicoletti della Palestra Pink Lady. Alle 17 della domenica poi nel gazebo del Comitato si terrà l’estrazione dei biglietti vincitori della Lotteria per la Vita e la consegna dei premi! Tutto il ricavato della manifestazione sarà destinato all’acquisto di un videogastroscopio, videoscopio gastrointestinale ultrasottile per la diagnosi e terapia delle patologie neoplastiche del tubo digerente da donare alla sezione Uoc gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell’ospedale Misericordia di Grosseto.

“Questa edizione è speciale per tanti motivi, perché torniamo in piazza, per Enrica, perché abbiamo bisogno di tornare a sorridere e anche perché il 2023 saranno 40 anni di Comitato per la Vita, una cifra che ci emoziona e che ci fa dire che, nonostante tutte le difficoltà, siamo ormai radicati nel cuore dei maremmani. Abbiamo sentito anche negli anni della pandemia un affetto e una fiducia che non ci hanno mai abbandonato e che ci impongono di andare avanti e di continuare a costruire un abbraccio di solidarietà intorno al nostro ospedale ai malati che da sempre sono nel nostro cuore”.