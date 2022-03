Il podcast del 25 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 25 marzo 2022" su Spreaker.

Il racconto della giornata: venerdì 25 marzo 2022

Delusione mondiale per l'Italia. La sconfitta di ieri sera per uno a zero subita dall'Italia contro la Macedonia del Nord ha escluso gli Azzurri dall'appuntamento con il campionato mondiale di calcio che sarà ospitato in Qatar alla fine di quest'anno. Un'eliminazione che arriva dopo quella contro la Svezia che quattro anni fa ci portò all'esclusione dai mondiali in Russia. Ma sentiamo il commento di Lorenzo Falconi, giornalista di Radio Sportiva.

Quarantena addio. È stato pubblicato oggi sulla gazzetta ufficiale il nuovo decreto sulle regole anti covid per i prossimi mesi. Tra le misure previste anche lo stop alle quarantene per chi entra in contatto con un positivo. Dal primo aprile infatti non ci sarà più l'obbligo di quarantena, ma solo l'obbligo di autosorveglianza: per dieci gironi si dovrà indossare la mascherina ffp2 in presenza di altre persone e si dovrà fare un tampone all'insorgenza di sintomi.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati oggi in Toscana sono 5.469 (ieri 5.446) su 33mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è superiore al 16%.