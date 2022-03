Cantieri della Salute: ultimi giorni per chiedere di far parte del percorso partecipativo

GROSSETO – C’è tempo fino a domenica 27 marzo per compilare il modulo online, disponibile sul sito del Coeso Società della Salute a questo link https://bit.ly/3NfViuR, e chiedere di prendere parte al percorso partecipativo promosso dal Coeso e dal suo Comitato di partecipazione nell’ambito del progetto della Regione Toscana “Cantieri della Salute”, coordinato da Federsanità Anci e realizzato da SocioLab come partner tecnico.

Al centro dei quattro appuntamenti, che si snoderanno tra fine marzo e il mese di aprile, il diritto all’equità di accesso nei servizi socio sanitari: un modo per coinvolgere la comunità nelle decisioni che riguardano il benessere e la salute collettiva e presentare delle proposte concrete di miglioramento.

Possono partecipare al percorso singoli cittadini, rappresentanti di associazioni o di gruppi informali, istituti scolastici e formativi, liberi professionisti, imprese e realtà del terzo settore, che sono interessate a prendere parte agli incontri, che serviranno proprio per lanciare delle proposte di miglioramento nell’accesso ai servizi, a partire da un’analisi dell’esistente. Gli incontri, che saranno gestiti dagli esperti di SocioLab, hanno l’obiettivo di mappare le competenze e le risorse che i partecipanti mettono a disposizione della progettazione locale, favorire la creatività e la collaborazione tra i partecipanti per ideare soluzioni efficaci e non convenzionali ai problemi che si vogliono risolvere, progettare nuove azioni e iniziative da poter erogare in forma sperimentale, rafforzare la conoscenza tra le diverse realtà territoriali e creare una rete attiva e partecipativa sui temi della salute. Le date individuate sono: giovedì 31 marzo, giovedì 7 aprile, giovedì 14 aprile, giovedì 21 aprile, dalle 17 alle 19.

L’area socio sanitaria Amiata grossetana, Colline Metallifere e Grossetana è stata selezionata dalla Regione Toscana per partecipare a questo progetto che ha l’obiettivo di realizzare quanto previsto dalle legge regionale 75 del 2017, per aumentare il coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali degli enti locali. I “Cantieri della Salute”, inoltre, hanno l’intento di qualificare le politiche di salute in Toscana per dare, attraverso i suggerimenti dei cittadini stessi, le risposte personalizzate alle esigenze specifiche delle zone distretto coinvolte.

Per maggiori informazioni è possibile visitare il sito di Coeso SdS www.coesoareagr.it o di Cantieri della Salute https://cantieridellasalute.it/