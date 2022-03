Azione incontra i cittadini: appuntamento in centro

GROSSETO – Sabato 26 marzo Azione Grosseto sarà presente al gazebo di Corso Carducci, di fronte alla Farmacia Billi, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 18.

Azione ha predisposto, su tutto il territorio nazionale ed in tutte le province italiane, una serie di date nelle quali il partito di Carlo Calenda incontra la cittadinanza per uno scambio di idee e proposte.

“Azione Grosseto predisporrà altri appuntamenti nei centri comunali della Provincia e che saranno comunicati di volta in volta – dicono dal partito -. Tale occasione sarà utile per conoscere i simpatizzanti e sarà altrettanto possibile iscriversi ad Azione e rinnovare la tessera per il 2022”.