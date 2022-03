Un libro per Montepescali: in paese nasce la biblioteca dei “libri donati”

MONTEPESCALI – Libri, ma anche giochi da tavolo. Il progetto di volontariato che sta coinvolgendo la comunità della frazione di Grosseto si chiama “Un libro per Montepescali, il sogno di una Biblioteca”. A portarlo avanti il Soms di Montepescali e il suo instancabile presidente Gianluca D’Ascoli.

«Il consiglio direttivo della Società operaia di mutuo soccorso, da qualche settimana, ha avviato una raccolta di libri e di giochi da tavolo con l’intento di aprire una biblioteca particolare, in quello che risulta essere uno dei più bei borghi della Maremma – raccontano dal Soms -. Non una classica biblioteca, bensì un punto di ritrovo per i giovani che potranno semplicemente fare una partita ad un gioco da tavolo oppure prendersi un libro e leggerlo o semplicemente fare due chiacchiere con amici e passare cosiì, magari, qualche ora di spensieratezza».

I libri sono stati tutti donati dai cittadini di varie parti della provincia, e la raccolta prosegue ancora.

«L’idea nasce nella speranza di portare i giovani a frequentare questo posto, ormai abbandonato a se stesso da tempo, mettendo a disposizione una sala dello stabile appartenente all’associazione. Molte sono state le donazioni di libri da parte dei soci della Soms e da tutti quelli che seguono il loro profilo Facebook, che hanno prontamente accolto la richiesta di aiuto intitolata ”Un Libro per Montepescali”. Si passa dalle enciclopedie ai classici del 900, non trascurando i romanzi, i gialli e tutta una lunga serie di libri di filosofia e pedagogia».

«La voglia da parte dei paesani e delle associazioni del posto di vedere rinascere e fiorire questo antico borgo medievale è tanta e tutti insieme cercano costantemente, con iniziative sempre diverse, di creare eventi o manifestazioni che portino le persone della città a visitare questo luogo» conclude la nota.

La raccolta è tuttora aperta. per info si può contattare la pagina Facebook del Soms Montepescali