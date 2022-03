Il podcast del 24 marzo – ASCOLTA

Ascolta "IlGiunco.net Podcast - Le news di oggi 24 marzo 2022" su Spreaker.

Le news della Maremma. Dalla redazione de IlGiunco.net, il quotidiano della Maremma, le notizie della provincia di Grosseto.

IlGiunco.net. Raccontiamo la Maremma.

Il racconto della giornata: giovedì 24 marzo 2022

Il 118 festeggia i 30 anni di attività. Un servizio essenziale del nostro sistema sanitario che salva la vita. Tra i suoi simboli c'è Pegaso, l'elisoccorso che da anni è impegnato durante le emergenze in Toscana e in provincia di Grosseto dove c'è una delle tre basi regionali. Per celebrare questi 30 anni ieri volontari e operatori sanitari hanno organizzato un flashmob proprio nella pista dell'eliporto dell'ospedale Misericordia. Sentiamo le parole di Stefano Barbadori, direttore dell'Elisoccorso della Asl Toscana sud est.

Spettacolo. Ermal Meta al Teatro delle Rocce: è il primo “big” dell’estate in Maremma. L'annuncio ufficiale è arrivato in queste ore. Sul palcoscenico di uno dei teatri all'aperto più suggestivi d'Italia salirà Ermal Meta il cantautore di origine albanese autore di tanti successi che negli anni lo hanno portato anche alla ribalta del festival di Sanremo. L'appuntamento è per l'8 agosto.

Adesso gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus. I nuovi casi registrati in Toscana sono 5.400 su 35mila tamponi. Il tasso dei nuovi positivi è superiore al 15%.

Secondo i dati della Regione oggi in provincia di Grosseto si registrano 381 nuovi positivi.