Il Comune concede contributi all’associazione Abc per due eventi: si terranno a Rispescia

GROSSETO – La Giunta Comunale ha approvato la concessione di contributi all’Associazione A.B.C. APS per la realizzazione di due importanti iniziative. La prima si concretizza in una mostra fotografica dal titolo “Essere donna” che avrà luogo dall’8 al 6 maggio, con cui si intende omaggiare l’importanza e l’impegno delle donne nello svolgimento della vita quotidiana; la mostra sarà composta da 12 ritratti raffiguranti donne in pose diverse. La seconda è la manifestazione Arteambiente 2022 dal titolo “Io, gli altri, la natura” che si terrà dal 1 al 4 giugno. Entrambe avranno luogo al circolo Festambiente di Rispescia.

“La nostra Amministrazione Comunale è felice di contribuire alla valorizzazione del territorio sostenendo eventi in grado di richiamare il pubblico e promuovere il tessuto economico, l’immagine e il patrimonio della nostra città – spiegano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti -. Gli eventi proposti da A.B.C. APS sono due perfetti esempi di promozione della nostra città in chiave culturale, artistica e partecipativa. Ecco perché crediamo fondamentale supportare e sostenere in concreto le iniziative dell’associazione, mettendoci a disposizione e auspicando che anche in futuro possano presentarsi nuove occasioni per percorsi comuni”.