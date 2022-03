Decreto Energia, Sani: «Royalties ai comuni geotermici per progetti di sviluppo locale»

GROSSETO – “Prorogare le concessioni geotermiche, con il consenso delle comunità interessate, alle imprese che garantiranno ricadute positive nei territori cedendo energia a costi calmierati alle imprese e erogando risorse mirate agli enti locali per realizzare progetti per lo sviluppo sociale, economico e produttivo”.

Questi in sintesi i contenuti di un emendamento al Decreto energia presentato dal deputato del Pd Luca Sani e sottoscritto dai colleghi Martina Nardi, Susanna Cenni, Lucia Ciampi, Chiara Braga ed Alessia Morani.

“Lo sviluppo di energie rinnovabili rappresenta in questa fase una priorità per il paese; al tempo stesso è necessario salvaguardare le imprese geotermiche stabilendo concessioni pluriennali compatibili con gli investimenti programmati. E’ altrettanto essenziale promuovere ulteriori strumenti di compensazione adeguati per i territori: con questa norma verranno infatti garantiti, oltre all’energia per il tessuto imprenditoriali locale, finanziamenti mirati, pari 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia elettrica prodotta dal campo geotermico, che i comuni potranno utilizzare per realizzare opere, infrastrutture ed interventi per le comunità locali”.