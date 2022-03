Al parco spunta la “Street library”. L’invito: lascia un libro, prendi un libro

BAGNO DI GAVORRANO – Al parco pubblico c’è una novità: la “street library”, una cassetta in legno dove prendere o lasciare un libro, diciamo una specie di mini biblioteca gratuita.

L’idea è dell’artista gavorranese Simone Pazzaglia che l’ha costruita e installata al parco, un suo modo per incentivare la lettura e stimolare i suoi concittadini, adulti e bambini. L’obiettivo dell’iniziativa è condividere più libri possibili.

Tutti possono usufruire gratuitamente dei libri posti nella cassetta, in cambio, volendo, possono lasciare dei propri libri già letti o da smaltire.

«Ho visto quest’iniziativa in altre parti d’Italia – dice Pazzaglia – e ho pensato di realizzarla anche qui da noi. Magari nascerà in altre frazioni. Secondo me può essere un modo per superare questo periodo di chiusura e forse è anche un antidoto anche alla guerra sia dal punto di vista intellettuale, perché uno che legge e si informa e magari entra in contatto con le sue emozioni, sia perché condividere è il contrario di distruggere».