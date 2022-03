55mila euro per via Francesco Baracca e via Armando Diaz: lavori entro l’estate

GROSSETO – Approvato oggi dalla giunta comunale il progetto esecutivo per la riqualificazione di un tratto del piano viabile di via Francesco Baracca e di via Gen.le Armando Diaz a Marina di Grosseto.

L’intervento, per un importo di 55mila euro, sarà affidato e completato prima dell’estate.

“Si tratta di un progetto – aggiunge il sindaco di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna insieme con l’assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – che si inserisce nel più ampio contesto degli obiettivi di mandato, in una serie di interventi sulle frazioni di Marina e Principina. In questo caso si va a riqualificare la sede viaria in un tratto su cui insiste anche una scuola, cercando di ridurre il disagio e migliorare la percorribilità dell’area”.