Verso il debutto in serie A, il Bsc Grosseto scalda i muscoli al Memorial Silvio Grassi

GROSSETO – Primo appuntamento ufficiale per il Bsc Grosseto, che inaugurerà la nuova stagione sabato e domenica prossima con il primo memorial Silvio Grassi, allo stadio Scarpelli di Grosseto. Una stagione importante per la società biancorossa che, dopo la conquista del campionato di serie B dello scorso anno, si confronterà con le realtà della massima divisione. Intanto però c’è da fare bella figura sabato 26 e domenica 27 marzo, contro Verona e Rimini.

“Non vediamo l’ora di cominciare – spiega Massimo Ceciarini, presidente del Bsc Grosseto – e di far bene. Abbiamo una squadra giovanissima, composta per lo più da grossetani, salvo qualche innesto di maggiore esperienza, che siamo fiduciosi potrà dire la propria anche in serie A. Siamo orgogliosi di affrontare un campionato così prestigioso, con l’obiettivo di divertirci e di far divertire rappresentando degnamente la nostra città”.

Si inizia sabato 26 marzo, alle ore 14.30, con la sfida tra il Bsc Grosseto e il Verona baseball. Domenica 27, invece, alle ore 10, si sfideranno il Verona e il New Rimini. Nel pomeriggio, alle ore 14.30, chiuderanno il Bsc Grosseto e la squadra romagnola.

Una due giorni, dunque, che anticiperà l’inizio del campionato, in programma il 9 aprile, e che vedrà andare in scena in contemporanea, sempre allo Scarpelli ma nel campo adiacente negli stessi orari, il Torneo under 12 “Memorial Loredana Croci”. Il sabato debutteranno i ragazzi del Bsc contro il Verona. La domenica, alle ore 10, si sfideranno il Verona e l’Arezzo e nel pomeriggio il team aretino giocherà contro i biancorossi (nella foto di Carlo Marcoaldi, Ion Doba).

PROGRAMMA:

Primo memorial “Silvio Grassi” (Stadio Scarpelli, Grosseto)

Sabato 26 marzo, ore 14.30 – Verona-Bsc Grosseto 1952

Domenica 27 marzo, ore 10 – New Rimini-Verona

Domenica 27 marzo, ore 14.30 – Bsc Grosseto 1952-New Rimini

Torneo under 12 “Memorial Loredana Croci”

Sabato 26 marzo, ore 14.30 – Verona-Bsc Grosseto 1952

Domenica 27 marzo, ore 10 – Arezzo-Verona

Domenica 27 marzo, ore 14.30 – Bsc Grosseto 1952-Verona