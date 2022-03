Quattordicesima edizione per la Granfondo di mountain bike fra sport e cicloturismo

PORTO SANTO STEFANO – Scatterà domenica 27 marzo alle 9.30 dalla Banchina Toscana nei pressi dell’ingresso di Porto Santo Stefano, la quattordicesima edizione della Granfondo di mountain bike, gara organizzata dal Gruppo Ciclistico Monte Argentario con la Uisp Lega Ciclismo ed il patrocinio del Comune di Monte Argentario.

La gara che fa parte del Circuito MTB Maremma Tosco Laziale si snoda sul promontorio di Monte Argentario con un dislivello di 1400 mt per la Gran Fondo e di 740 mt per il percorso cicloturistico, i ciclisti raggiungeranno la vetta dell’Argentario a 635 metri d’altezza attraversando un paesaggio unico, emozionante, ricco di testimonianze storiche con le torri di avvistamento, di scorci suggestivi a picco sul mare che fanno godere del panorama dell’Arcipelago Toscano, dei monti dell’Uccellina e della laguna di Orbetello.

Numerose, anche quest’anno, le adesione provenienti da ogni parte d’Italia: ad oggi gli iscritti sono 350, ma sicuramente molti altri si aggiungeranno la mattina stessa.

L’arrivo alla Banchina Toscana è previsto, per i campioni dopo circa due ore dalla partenza, a seguire tutti gli altri.

Nell’occasione la Pro Loco di Porto Santo Stefano ha deciso di anticipare l’apertura stagionale della Fortezza Spagnola, prevista dal 2 aprile, e sabato 26 marzo dalle 15.30 alle 18 e domenica 27 dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18 i cicloamatori ed i turisti che arriveranno nel week end sul Promontorio potranno visitare la struttura.