Quartiere Coffee e Mellow Mood insieme in “Just one”: è in uscita il nuovo singolo

GROSSETO – Si chiama Just one ed uscirà venerdì 25 marzo. Di cosa si tratta? Del nuovo singolo dei Quartiere Coffee, che tornano in scena con un featuring d’eccezione. A “duettare” con la band grossetana ci sono i Mellow Mood, tra i più importanti gruppi reggae del panorama italiano.

“I Mellow Mood sono degli amici – ci racconta Rootman, nome d’arte di Filippo Fratangeli, voce dei Quartiere Coffee insieme a Kg Man (Tommaso Bai) -. Quando abbiamo scritto il pezzo, abbiamo pensato che sarebbe stato perfetto se realizzato con loro. Glielo abbiamo chiesto, ed hanno accettato subito”.

Just one è un ritorno al suono roots della band che esprime l’attaccamento al territorio traendone ispirazione. È il terzo singolo dopo Back in town e Love mi vida da quando il gruppo ha deciso di riunirsi vedendo il ritorno di KG Man.

“Il video è girato nella nostra Maremma – svela Rootman – ed è stato realizzato dal grossetano Lorenzo Biadi. Ovviamente alle riprese hanno partecipato anche i Mellow Mood. I gemelli Jacob e L.O Garzia sono al nostro fianco anche nella clip del singolo”.

Just one è prodotto da Princevibe e rilasciato dall’etichetta discografica Enterprise 8. Il brano ha il classico sound che caratterizza il collettivo maremmano e vede l’intrecciarsi di quattro voci, quelle di Rootman, KgMan e dei gemelli Garzia, sopra un ritmo potente realizzato dai musicisti dei Quartiere Coffee: Matteo Maggio alla batteria, Matteo Varricchio al basso, Marco Vagheggini e Giulio Grillo alle tastiere, e Filippo Scandroglio alle chitarre.

Just one sarà disponibile da venerdì 25 marzo sui canali Spotify e YouTube – dove potrete vedere il video ufficiale del nuovo singolo – dei Quartiere Coffee.

E i live? “Purtroppo per l’estate, al momento, abbiamo fissato una sola data fuori regione – conclude Filippo Fratangeli -. Ma il peggio è passato, non sarà come l’anno scorso: stiamo organizzando nuovi concerti, finalmente si torna a suonare”.