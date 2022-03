PrimeVele di primavera: all’Argentario fine settimana dedicato al mare

PORTO SANTO STEFANO – Le PrimeVele di primavera tornano dopo due anni di forzata pausa nel mare dell’Argentario nei giorni 25, 26 e 27 marzo. La manifestazione, giunta alla decima edizione, è organizzata dal Circolo Velico e Canottieri di Porto Santo Stefano con il patrocinio dei Comuni di Monte Argentario ed Isola del Giglio.

Ad oggi sono una quindicina le barche iscritte che si misureranno in regate da Porto S.Stefano…all’Isola del Giglio : due giorni nel mare dell’Arcipelago toscano, come recita lo slogan scelto dagli organizzatori e che sintetizza il programma della manifestazione così articolato : per venerdì 25 marzo alle ore 17,30 il briefing dei partecipanti con il cocktail di benvenuto presso i pontili della Porto Turistico Domiziano che collabora all’iniziativa, sabato 26 marzo alle ore 9.30 parte la prima regata con arrivo all’Isola del Giglio ed ormeggio in porto entro le ore 18.00, secondo il percorso che, come gli altri, sarà stabilito nella istruzioni di regata, tenendo conto delle condizioni meteo/marine del giorno. Domenica 27 alle ore 9.30, partenza della seconda prova con rientro ai pontili della Porto Domiziano entro le ore 17.00 dove ad attendere i partecipanti ci sarà il Pasta Party e la successiva premiazione.

Verranno premiati i primi tre classificati di ogni gruppo. Sono inoltre previsti premi di giornata e l’assegnazione, per la seconda regata, del trofeo “Memorial Ghezzi”.

Collaborano all’evento FIV, UVAI, Yacht Club S.Stefano, Kaimar, Pro Loco di Porto S.Stefano, Pro Loco Isola del Giglio.