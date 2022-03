Patentino Fgas: al via il nuovo corso di Cna

GROSSETO – Nuova edizione del corso di formazione, organizzato da Cna Servizi, per l’ottenimento del patentino Fgas, titolo obbligatorio per operare sugli impianti che utilizzano gas fluorurati, responsabili dell’effetto serra.

La certificazione può essere conseguita dopo avere frequentato due lezioni teoriche, che si terranno lunedì 28 marzo, la prima dalle ore 9 alle ore 13 e la seconda dalle ore 14 alle ore 18 nella sede di Cna di Grosseto, e del superamento dell’esame di giovedì 31 marzo che si articolerà in due momenti: quello teorico, che si svolgerà dalle 9.30 alle 14.30 sempre nella sede di CNA di Grosseto, e quello tecnico-pratico che si terrà nella sede di Air gas Toscana (ex Nuova Sab), in via Nepal n. 15.

Per poter accedere all’esame è necessaria l’iscrizione all’apposito registro nazionale. Le iscrizioni dovranno pervenire entro le 18.30 di venerdì 25 marzo.

Per informazioni e iscrizioni: formazione@cna-gr.it – tel. 0564 471245