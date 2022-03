Nuove assunzioni al Comune di Grosseto: ecco come fare domanda

GROSSETO – C’è tempo fino al prossimo 2 aprile per inviare la candidatura, attraverso la piattaforma online, per la procedura di concorso pubblico per esami per 6 posti a tempo indeterminato con profilo istruttore direttivo tecnico cat. D1, 2 posti per istruttore direttivo di vigilanza D1 e 1 posto da istruttore direttivo tecnico esperto in mobilità e infrastrutture stradali D1 Ccnl Comparto funzioni locali.

“Sono figure tecniche di alto profilo- spiega il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna – necessarie nel quadro del grande lavoro di riorganizzazione dell’Ente portato avanti dal Segretario generale Luca Canessa, che colgo l’occasione per ringraziare nuovamente, insieme a tutti gli uffici di riferimento. Innalzare il livello qualitativo degli uffici comunali, con figure in pianta stabile, ci permetterà di gestire al meglio le tante sfide che attendono la nostra amministrazione.”

Le informazioni sui bandi, già pubblicati in gazzetta Ufficiale, sono reperibili sul sito del Comune di Grosseto alla pagina dei Bandi e Concorsi: https://new.comune.grosseto.it/web/concorsi/