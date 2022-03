Lascia la borsa in auto per accompagnare il figlio a scuola: rompono il vetro e la rubano

GROSSETO – Una borsa da donna, abbandonata. È stata trovata ieri mattina dal personale della volanti della Questura in via Pompeo Neri a Grosseto. Da primi accertamenti, gli uomini della Polizia di Stato intervenuti hanno verificato che si trattava di una borsa rubata, poco prima, da una autovettura lasciata in sosta in piazza Brennero, ed alla quale era stato infranto un finestrino. Rintracciata la legittima proprietaria il personale delle volanti ha restituito la borsa.

La donna ha raccontato di aver lasciato l’auto regolarmente in sosta e di essersi allontanata per dieci minuti per accompagnare il figlio a scuola. Tornata sul posto si è accorta che il vetro del finestrino anteriore era stato infranto e dall’interno dell’abitacolo mancava proprio la borsa lasciata incustodita sul sedile del passeggero.

Nonostante siano stati intensificati i controlli del territorio da parte delle volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura negli ultimi tempi i fenomeni di questo genere continuano a verificarsi.

La Polizia di Stato raccomanda di non lasciare all’interno dell’abitacolo della propria macchina effetti personali e di prestare massima attenzione nel riporli, ad esempio all’interno del baule in quanto potrebbero essere notati da malviventi che, approfittando di tale opportunità, se ne potrebbero impossessare dopo aver infranto i cristalli, una volta che l’autovettura sia lasciata incustodita.