Da Poggioferro a Scansano, domenica con il gruppo trekking della Uisp

GROSSETO – Domenica 27 marzo la struttura trekking Uisp ha in programma un percorso a Scansano. Partenza da Poggioferro dal parcheggio nella piazzetta a destra dopo il ristorante alle ore 9,30. Discesa al torrente Senna per un tratto immerso nel bosco e nei campi adiacenti il torrente da attraversare tre volte (eventualmente munirsi di sacchetti di plastica per le scarpe) per poi salire per circa 2 chilometri e mezzo fino al castello di Montepò, dove è prevista la sosta per il pranzo al sacco. Quindi giro intorno al castello e ritorno (da altra strada) immersi nei vigneti fino all’ultimo guado del Senna e alle auto.

Percorso mediamente impegnativo di circa 11 chilometri e con dislivello di circa 400 metri. A Grosseto appuntamento in via Grieg-via Ravel entro le ore 8,45;

Informazioni percorso: Daniela 3397091918; informazioni struttura Uisp 3703794027