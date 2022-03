Torna l’ora legale: lancette avanti di 60 minuti. Giornate più lunghe da domenica

GROSSETO – Domenica 27 marzo torna l’ora legale in tutta Italia. Alle 2 di domenica mattina si dovranno spostare le lancette degli orologi avanti di un’ora.

Come avviene ormai da alcuni anni molti dei dispositivi che utilizziamo sono digitali e quindi si aggiornano da soli come per esempio gli smarthphone, i computer o gli smartwacht. Divwerso invece è per esempio per gli orologi a parete a lancette. In quel caso dobbiamo ricordarci di spostare fisicamente le lancette oppure negli orologi delle nostre auto.

Da un punto di vista pratico con l’ora legale avremo giornate di luce più lunghe e perderemo un’ora di sonno nella notte tra sabato e domenica prossimi.

Secondo le previsioni nei sette mesi in cui sarà in vigore l’ora legale l’Italia risparmierà oltre 190 milioni di euro e avrà un minor consumo di energia elettrica pari a circa 420 milioni di kilowattora.

L’ora solare tornerà in vigore nell’ultima domenica di ottobre, per la precisione domenica 30 ottobre 2022.