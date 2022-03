Processionaria nei giardini delle scuole: al via la disinfestazione in tutto il comune

ORBETELLO – In seguito alle segnalazioni da parte dei complessi scolastici circa la presenza di processionaria su varie parti del territorio comunale, in particolare sugli alberi presenti nei giardini delle scuole, l’amministrazione comunale informa che è stato predisposto l’intervento di disinfestazione, in programma il prossimo sabato, 26 marzo.

Il calendario:

– Scuola Elementare e Materna di Neghelli, Via Trento e Via De Amicis; dalle ore 07,30 alle ore 07,50 circa

– Scuola Media Neghelli, Via Pola; dalle ore 08,00 alle ore 08,20 circa

– Scuola Materna e Scuola Elementare Orbetello Scalo, Via Aramo Marri; dalle ore 08,30 alle ore 08,50 circa

– Scuola materna Albinia, via Maremmana; dalle ore 09,30 alle ore 09,50 circa

– Scuola Media Albinia, p.zza Cavalieri Vittorio Veneto e cancello in via Salvo

D’Acquisto; dalle ore 10,00 alle ore 10,30 circa

– Asilo Nido Anatroccolo Albinia, p.zza Nazioni Unite; dalle ore 10,40 alle ore 11,00 circa

– Scuola Media di Fonteblanda, Via Tamerici (cancello in via delle Tamerici 38) e Scuola Materna Fonteblanda, via delle Tamerici; dalle ore 11,10 alle ore 11,30 circa

– Scuola Elementare Fonteblanda, Via Poggio Perello; dalle ore 11,40 alle ore 12,00 circa

Il sindaco ha emesso un’ordinanza per garantire la sicurezza dei cittadini durante l’intervento. Per la durata delle operazioni si chiede di evitare di circolare nelle zone interessate dall’intervento, in particolare durante l’applicazione della soluzione micronizzata e nelle due ore successive alla conclusione del trattamento; evitare di condurre animali domestici nell’area interessata dall’intervento durante l’applicazione della soluzione micronizzata e nelle due ore successive alla conclusione del trattamento; tenere chiuse porte e finestre durante l’orario indicato e fino ad un’ora dopo la fine dell’intervento; non esporre biancheria o quant’altro possa venire in contatto con la soluzione applicata; se possibile coprire frutti od ortaggi o comunque consumarli dopo accurato lavaggio e non prima di ventiquattro ore dalla fine dell’intervento.