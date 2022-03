Coronavirus in Italia: 96.365 nuovi casi e 197 morti. Superate le 158mila vittime da inizio pandemia

GROSSETO -Sono 96.365 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 32.573), come segnala il bollettino del Ministero della Salute, su 641.896 tamponi (ieri 218.216). Il tasso di positività sale al 15,0% (ieri 14,9%). Era da più di un mese che non si registrava un numero così alto di nuovi casi. 1.200.607 gli attualmente positivi (+25.327, ieri +2.456).

Sale ad almeno 13.992.092 numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 (compresi guariti e morti) dall’inizio della pandemia.

Sono invece 197 i morti (ieri 119) per un totale da inizio emergenza sanitaria che arriva a quota 158.101.

Sono 455 i pazienti ricoverati in terapia intensiva per il Covid (-8). Gli ingressi giornalieri sono stati 31 (ieri 29). I ricoverati nei reparti ordinari sono 8.969 (+241).

Sono 71.380 i guariti nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 30.870), 12.633.384 da inizio emergenza.