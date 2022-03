Comunità europea dello sport: a Torino l’assegnazione della targa ufficiale

FOLLONICA – Si è svolta ieri, 21 marzo, alla Reggia di Venaria Reale, la 22ª edizione dell’Annual Awards Cerimony di Aces Europe, che assegna i riconoscimenti alle città e alle community dello Sport europee.

La cerimonia (che si è trasferita, per problematiche connesse alla pandemia, dall’abituale sala “De Gasperi” del Parlamento Europeo a Bruxelles, all’interno della Cappella di Sant’Uberto della Reggia piemontese), si è aperta con un minuto di silenzio, per ricordare le vittime del conflitto in Ucraina e il grande esodo dei rifugiati. Subito dopo, l’inno delle European Capital of Sport ha aperto la cerimonia di consegna della bandiera alla Regione Piemonte per il titolo Aces di Regione Europea dello Sport 2022 e, a seguire si è avuta l’assegnazione delle 54 bandiere, da L’Aia (Olanda) Capitale Europea dello Sport 2022 e Madrid Capitale Mondiale dello Sport 2022, nonché le città di Guachené (Colombia), Indaial e Santo André (Brasile) e Konya (Turchia) Capitale Mondiale dello Sport 2023.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al Presidente di Aces Europe, Gian Francesco Lupattelli ed al Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, l’Europarlamentare Tomasz Frankowski (Componente della Commissione Istruzione e Cultura dell’UE), Angela Melo (Direttore delle Politiche sociali dell’Unesco) e l’Assessore Sport della Regione Piemonte, Fabrizio Ricca. Prima della consegna dei riconoscimenti, sono stati diffusi anche i video messaggi del Commissario Europeo all’Innovazione, Ricerca, Cultura, Istruzione e Giovani, Mariya Gabriel, del Ministro delle Politiche giovanili Fabiana Dadone, del Presidente del Coni Giovanni Malagò e del Presidente di Sport e Salute Vito Cozzoli.

Tutti gli interventi hanno avuto un unico filo conduttore, evidenziando l’alto valore dello sport per l’inclusione e per la salute di ogni singolo cittadino e non solo per il grande atleta. Un significato di sana competizione, di fratellanza e di pace, ancor più importante in questo delicato momento storico che vede in primo piano la guerra in Ucraina.

Durante la cerimonia è stata anche consegnata la targa ufficiale di European Community of Sport 2023, alla Maremma Toscana Area Nord, per la quale erano presenti, in rappresentanza dell’intero Ambito, Alessandro Ricciuti (Assessore al Turismo del Comune di Follonica,), Susanna Lorenzini (Assessore al Turismo del Comune di Castiglione della Pescaia), Irene Marconi (Assessore al Turismo del Comune di Massa Marittima) e Stefano Ridi (Coordinatore della Canditura e del Turismo Sportivo dell’Ambito).

“Il compito dello sport è anche quello di promuovere valori di fratellanza, uguaglianza e solidarietà – ha affermato Alessandro Ricciuti, assessore del comune di Follonica, capofila dell’Ambito – e ringraziamo Aces Europe perché la nostra candidatura ci offre lo stimolo per sviluppare, insieme a partners come il Coni, il Cip e l’Università di Pisa, un progetto ambizioso, sano e inclusivo con al centro lo sport”.

“Questo progetto ci accomuna all’Ambito Costa degli Etruschi, si è aggiudicata il riconoscimento di Comunità Europea dello Sport per l’anno in corso, e per questo insieme abbiamo sottoscritto una lettera d’intenti, funzionale alla formalizzazione di un protocollo d’intesa per sviluppare attività congiunte tra atleti afferenti al Coni ed al Comitato Italiano Paralimpico, anche attraverso percorsi d’avvicinamento allo sport, stage formativi ed eventi amatoriali e agonistici”.

“In questo momento particolare poi, ricevere questo riconoscimento, vuole dire avere un grande potenziale di attrazione turistica intorno allo sport e alla comunità che sempre più pratica l’attività finalizzata al benessere fisico e alla condivisione, e anche condividere tra comunità diverse valori di coesione e di pace. In questo senso – conclude Ricciuti – stiamo ipotizzando la maratona Castagneto Carducci – Follonica di 42 km, aperta a tutti, in una linea che unisce i due Comuni capofila dei rispettivi Ambiti turistici, che corrono insieme per passarsi il testimone di Comunità dello sport”.

Al termine della cerimonia la foto, insieme, tra la Costa degli Etruschi e la Maremma Toscana Area Nord, a suggello del sodalizio intrapreso.