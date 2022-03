Belle prestazioni degli Esordienti dell’Atl Il Sole al campionato regionale

GROSSETO – Brillano sulla pista di casa i giovani pattinatori dell’Atl Il Sole, in occasione del Campionato regionale Fisr categoria Esordienti regionali. Medaglia d’oro e tanta gloria per dove Iris Scovaventi e Libero Terracciano, senza rivali in una gara ad alto livello tecnico, mentre Irene Cannelli e Matilde Aiello si sono piazzate quarta e quinta sfiorando per un soffio il podio.

“La società esprime tutto il suo apprezzamento – ha commentato Francesco Gazzillo dell’Atl – non solo per i risultati ottenuti dai nostri atleti ma soprattutto per la loro performance di gara che ha incantato tutti i presenti”.