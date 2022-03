MAGLIANO IN TOSCANA – Si chiamavano Mario Becucci, Antonio Brancati, Rino Ciattini, Alfiero Grazi, Alcide Mignarri, Corrado ed Emanuele Matteini, Attilio Sforzi, Alfonso Passannanti, Silvano Guidoni e Alvaro Minucci. Sono i Martiri d’Istia (dal nome del paese da cui provenivano), gli undici ragazzi che furono trucidati a Maiano Lavacchio, nel comune di Magliano in Toscana, dai fascisti.

Dieci di loro avevano 20 anni e poco più ed erano renitenti alla leva: non volevano arruolarsi nelle file della repubblica di Salò.

Erano disertori e si erano dati alla macchia per non combattere per i fascisti. Con loro anche un disertore della Wehrmacht, Günter Frichugsdorf, noto come “Gino” che però riuscì a sfuggire alla cattura.

Molti erano parenti tra loro (c’erano anche due fratelli) e furono protetti e aiutati a nascondersi dalla comunità delle campagne.

Quando la situazione divenne più difficile si rifugiarono in due capanne, a Monte Bottigli, e qui furono catturati e portati alla scuola di Maiano Lavacchio dove si svolse il processo farsa che condanno a morte i ragazzi senza neppure la possibilità di riabbracciare un’ultima volta i familiari. Era il 22 marzo del 1944.

guarda tutte le foto 37



A Maiano Lavacchio dove furono trucidati undici innocenti dai fascisti

Due fratelli, Emanuele e Corrado Matteini, lasciarono impresso sulla lavagna della scuola (conservata nella stanza del sindaco di Grosseto il loro ultimo saluto “Mamma, Lele e Corrado un bacio”. Poi la fucilazione contro giovani che non avevano mai imbracciato le armi e che volevano solo vivere in pace.

Uno di loro, Antonio Brancati, prima di morire scrisse una toccante lettera ai genitori “ (…) Vi giuro di non aver commesso nessuna colpa se non quella di aver voluto più bene di costoro all’Italia, nostra amabile e martoriata Patria. Voi potete dire questo sempre a voce alta dinnanzi a tutti. Se muoio, muoio innocente (…)”.