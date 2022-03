Trofeo Pinocchio, medaglie e applausi ai giovani della Compagnia Maremmana Arcieri

GROSSETO – Buone prestazioni dei giovani della Compagnia Maremmana Arcieri alla finale regionale del torneo Pinocchio di tiro con l’arco e presentatasi con Alessia Bilisari, Sara Fruscoloni, Karol Fiorelli, Diego Schillaci, Serena Pepi e Vittoria Capuccini. Alla competizione, che raccoglie i ragazzi nati dal 2009 al 2012, i più piccoli scoccano le loro frecce alla distanza di quindici metri, mentre i più grandi alla distanza di venti. La gara si sviluppa in 16 volée da tre frecce, per un totale di 48. I vincitori assoluti dell’edizione invernale sia maschile che femminile, sono automaticamente qualificati per la finale nazionale, che quest’anno si disputerà in Calabria a Palmi. Nella gara sono premiati anche i vincitori per classe d’età.

Buon bottino di metalli preziosi per il team grossetano: due medaglie d’oro ad Alessia Bilisari e Sara Fruscoloni, una d’argento a Karol Fiorelli e due di bronzo a Diego Schillaci e Serena Pepi. Da segnalare anche il quarto posto di Vittoria Capuccini, a solo cinque punti dal podio. Per Bilisari, che ha totalizzato il punteggio più alto con 433 punti, anche la qualificazione per la finale nazionale. I giovani atleti maremmani, sono stati supportati e motivati dal loro tecnico Fabio Giomi.

“Come presidente della Compagnia faccio i complimenti per questi strepitosi risultati e per tutte le soddisfazioni che date alla nostra società e alla città di Grosseto Complimenti anche a tutti i tecnici che hanno contribuito a questi splendidi risultati” ha detto il patron Stefano Mazzi. Prossimo impegno della Maremmana Arcieri sarà il 9 e 10 aprile in una gara in casa, nel bellissimo campo di tiro Lucio Parigi di via Lago di Varano.