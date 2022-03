Blitz nel capannone abbandonato. Forse la base per commettere furti e reati

GROSSETO – Stabile abbandonato in via Orcagna: stamani Carabinieri e agenti della Polizia Municipale di Grosseto hanno effettuato una ispezione accurata all’interno dell’edificio, soffermandosi anche al piazzale esterno.

“Nei giorni scorsi – si legge in una nota dei Carabinieri -, diversi cittadini avevano segnalato la presenza di soggetti all’interno di una struttura ubicata in via Orcagna, cosa che aveva destato sospetti e timori. L’edificio in questione è costituito da una serie di capannoni affiancati, dove in passato aveva avuto sede, per ultima, una concessionaria di automobili. Ed in effetti, nella parte retrostante ai capannoni, vi è un ampio piazzale, dove ancora adesso ci sono circa 10 automobili, o quel che resta. Oggi la struttura risulta in condizioni di assoluto abbandono, e l’accesso all’interno è reso possibile dal fatto che, lateralmente a quello che era in precedenza l’ingresso principale, vi è una porta antipanico aperta, con il vetro infranto”.

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri e agenti della Polizia Municipale di Grosseto hanno effettuato una ispezione accurata all’interno dell’edificio, soffermandosi anche al piazzale esterno: nei capannoni non vi era nessuno, “ma – spiegano i Carabinieri – è intuibile che qualcuno abbia utilizzato quei locali come temporaneo ricovero, data la presenza di alcuni residui di bivacco. Non si evidenziano tuttavia elementi che facciano ritenere la presenza stabile di soggetti”.

“L’area continuerà ad essere oggetto di verifiche: la struttura infatti, aperta e priva di qualsiasi sorveglianza, oltre come rifugio temporaneo, potrebbe essere sfruttata come appoggio per la commissione di reati: da lì infatti risulterebbe agevole raggiungere i capannoni confinanti, dove operano altre aziende”, occludono i Carabinieri.