Lavoro: ecco le offerte del settore turismo in Maremma

GROSSETO – Le aziende che operano nel campo del turismo cercano personale. Ecco le offerte per la Maremma dell’Ente bilaterale per il turismo toscano. Per info e per candidarsi: Ebtt Ente bilaterale turismo via Monte Cengio, 13/15 – 58100 Grosseto – telefono 0564.416375 fax 0564.416375 mail grosseto@ebt.toscana.it oppure mercatolavoro@ebt.toscana.it referente Francesca Tommasini. Orario di apertura: lunedì, martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13 e dalle ore 15:30 alle ore 17:30 – mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

1) Albergo all’Isola del Giglio ricerca un capo sala con esperienza nel settore periodo 5 mesi con vitto e alloggio (cod 14170), commis di sala età max 30 anni preferibile con esperienza nel settore, contratto di apprendistato vitto e alloggio 5 mesi di lavoro, un pasticcere con esperienza pluriennale nel settore per hotel contratto 5 mesi vitto e alloggio (cod 14171) e un apprendista ricevimento anche senza esperienza max 29 anni 4 mesi di lavoro con vitto e alloggio (cod 14172)

2) Albergo a Scansano ricerca da marzo 2022 a gennaio 2023 orario inizialmente part time con possibilità di aumentare le ore un cameriere di sala (cod 14262), una cameriera ai piani (cod 14261) e un’estetista qualificata (cod 14260 pat automuniti

3) Stabilimento balneare a Principina a mare ricerca 2 bariste/caffetteria orario di giorno (cod 14349) da metà maggio a metà settembre , un’aiuto cuoca con minima esperienza orario solo di giorno e una receptionist con minima esperienza conoscenza lingua inglese orario su turni da metà maggio a metà settembre (cod 14350 e 14351)

4) Residence a Marina di Grosseto ricerca per la prossima stagione da maggio 2022 una segretaria ricevimento con minima esperienza, buona padronanza lingua inglese orario full time e per lo stabilimento balneare uno spiaggino/tuttofare anche minima esperienza apprendista part time e un manutentore part time con minima esperienza di idraulica e elettricità

5) Pubblico esercizio a Castiglione della pescaia ricerca 2 camerieri di sala orario solo serale minima esperienza da aprile a ottobre (cod 14293) urgente

6) Residence/campeggio/albergo nella zona di Albinia ricerca 2 addette pulizie /cameriere ai piani con minima esperienza e un bagnino con brevetto pat b automuniti (cod 14030, 14032)

7) Pubblico esercizio a Castiglione della pescaia ricerca uno chef e un capo partita con esperienza vitto e alloggio (cod 14433 e 14434)

8) Albergo all’Isola del Giglio ricerca due cameriere ai piani e lavanderia una dal 1 maggio al 30 settembre e l’altra dal 15 giugno a 15 settembre con vitto a alloggio (cod 14422)

9) Stabilimento balneare alle Rocchette ricerca un aiuto cuoco e un lavapiatti 6 mesi di lavoro orario su turni pat b auto minuto (cod 14549 e 14550)

10) Pubblico esercizio alle Rocchette ricerca un lavapiatti, un barista orario di giorno e un pizzaiolo orario serale (cod 14393, 14394 e 14395)

11) Ristorante a Grosseto ricerca solo per il sabato per il periodo invernale una cameriera di sala che poi da aprile/maggio si trasferisce a Marina di Grosseto orario solo serale, possibilità di lavorare tutto l’anno

12) Bar a Castiglione ricerca 2 bariste anche prima esperienza per 2/3 mesi turni alternati mattina e sera (cod 14388)

13) Albergo a Fonteblanda ricerca 1 cameriera ai piani part time 8.00-13.00 da aprile 2022 e un’addetta colazioni la mattina che faccia anche la sala la sera orario 8.00-11.00 e 19.00-22.00 pat b automunita (cod 14162 e 14366)

14) Campeggio nella zona di Orbetello ricerca 1 bagnino con brevetto e 1 receptionist preferibile con esperienza con alloggio

15) Albergo nella zona di Castiglione della Pescaia ricerca camerieri di sala e chef de rang stagione lunga da aprile a novembre 2022 orario su turni (cod 14464)

16) Enoteca a Castiglione ricerca un/una responsabile di sala assunzione aprile/ottobre contratto sia part time che full time in base alle esigenze del lavoratore orario solo serale, requisiti minimi livello medio della lingua inglese e esperienza di almeno 2 anni come responsabile di sala (cod 14452)

17) Pubblico esercizio a Grosseto ricerca per 6 mesi con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato orario solo serale 2 barman con esperienza di cocktails (cod 14442), un cuoco/a con esperienza di griglieria panini piatti carne e pesce (cod 14443), un aiuto cuoco con esperienza minima (cod 14444) e 1 cameriere di sala con esperienza (cod 14445)

18) Campeggio nella zona delle Rocchette ricerca un apprendista ricevimento max 29 anni no alloggio pat b automunita preferibile minima esperienza conoscenza lingua inglese (cod 14367)

19) Albergo a Monte Argentario ricerca con possibilità di vitto e alloggio un cameriere anche minima esperienza, un commis di sala preferibile con esperienza, un barman con esperienza di cocktails, un capo sala con esperienza di gestione, un addetto ricevimento con esperienza nel settore e conoscenza lingua inglese e un apprendista ricevimento con lingua inglese e preferibile esperienza nel settore da aprile a ottobre 2022

20) Albergo a Roccastrada ricerca per una stagione lunga un cameriere e un cuoco con vitto e alloggio (cod 13972 e 14544)

21) Albergo a Braccagni ricerca un’addetta ricevimento da aprile a settembre con 36h settimanali inglese e preferibile tedesco per la reception e un cameriere di sala con esperienza sempre da aprile a settembre 36h settimanali preferibile lingua inglese pat b automuniti (cod 14542 e 14543)

22) Albergo a Follonica ricerca da aprile a ottobre un cameriere di sala e da metà maggio a meta ottobre un barista no alloggio personale della zona (cod 14540 e 14541)

23) Pubblico esercizio alla Giannella ricerca un pizzaiolo da maggio a settembre orario serale con forno a legna no alloggio ma rimborso benzina

24) Pubblico esercizio a Punta ala ricerca con vitto e alloggio 2 bagnini con brevetto (cod 14149), 1 barista orario di giorno (cod 14516), 1 manutentore per esterno e giardinaggio (cod 14151), un parcheggiatore (cod 14025)