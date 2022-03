L’app MyFiora si rifà il look: «Nuova grafica e navigazione più intuitiva»

GROSSETO – AdF, un nuovo modo di essere MyFiora. Continua la forte spinta sull’innovazione da parte dell’azienda che oggi lancia il restyling della propria area riservata, offrendo ai clienti un’esperienza di navigazione ancora più intuitiva e una grafica innovativa per accedere ai servizi digitali in modo semplice, veloce e sicuro.

Grazie a MyFiora i clienti potranno accedere ai molti servizi pensati per la gestione delle utenze idriche: consultare e pagare le bollette in completa sicurezza, attivare la bolletta web e la domiciliazione, inviare l’autolettura, monitorare lo stato delle richieste, prenotare un appuntamento tramite lo Sportello Digitale con un operatore in videochiamata e molto altro.

Tra le principali novità introdotte, la possibilità per i clienti con più utenze di accedere a profili differenziati in base alle diverse tipologie: privato, condominio, azienda. È stata completamente rinnovata e resa dinamica la modalità di navigazione: tutti i clienti potranno visualizzare i dettagli dei contratti di fornitura e gestirli in completa autonomia all’interno di un’unica sezione facilmente accessibile.

Per accedere a MyFiora, ovunque e senza limiti di orario, basta andare sul sito fiora.it e cliccare sui link dedicati. L’area clienti è inoltre disponibile per i dispositivi mobile ed è scaricabile gratuitamente dagli store Android e iOS.

“Con questo importante rinnovamento della propria area clienti, AdF intende offrire alla clientela un nuovo approccio tecnologico e una user experience innovativa, consapevole della rilevanza sempre crescente dei servizi digitali. Ad oggi, oltre 50mila clienti hanno scelto di registrarsi a MyFiora, gestendo in autonomia le proprie utenze idriche attraverso i molteplici canali digitali messi a disposizione dall’azienda – dichiara Serenella Scalzi, responsabile del Servizio Commerciale di AdF – Le novità introdotte con il nuovo MyFiora migliorano l’esperienza di navigazione e fruizione dei servizi in un’ottica sempre più omnicanale per creare un vero e proprio anello di congiunzione tra tutti i punti di contatto di AdF, online e offline, e la comunità servita”.