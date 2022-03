La pro loco di Grosseto rinnova le cariche. Il presidente Carini fa un bilancio del suo mandato

GROSSETO – È arrivato a scadenza il mandato triennale delle cariche sociali della Proloco di Grosseto e, per procedere al rinnovo, il presidente Umberto Carini ha convocato l’assemblea generale dei soci per mercoledì 23 marzo alle ore 18,30 presso la sede sociale in piazza del Popolo, 3.

All’ordine del giorno, l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore e legge regionale delle Proloco: statuto, bilanci e disposizioni specifiche per la tenuta e conservazione delle scritture contabili, e la votazione del bilancio consuntivo 2021.

All’ultimo punto, le elezioni per il rinnovo degli organi direttivi per il prossimo triennio: il presidente verrà eletto con votazione diretta, 12 saranno i consiglieri (sono considerati votanti gli associati con almeno tre mesi di anzianità ed in regola con le quote associative).

L’assemblea sarà anche l’occasione per Umberto Carini di fare un bilancio dei 15 anni della sua presidenza, «durante i quali sono moltissime le iniziative portate avanti dalla Proloco. Dal concorso letterario “Maremma Mistery”, alle presentazioni di libri e nuovi autori, concerti e spettacoli nella sede sociale, sempre messa a disposizione a titolo gratuito all’insegna della cultura del territorio; dal progetto “Professione reporter” con la partecipazione degli studenti liceali tenuto da dirigenti Rai e visita agli stabilimenti di Saxa Rubra, alla manifestazione dedicata al cavallo “Maremma Horse”» afferma Carini.

Ma non solo, la Proloco ha aderito «al concorso di educazione musicale per le scuole elementari, ha fatto proposte sul recupero delle mura medicee col progetto “Far rivivere le mura” ha organizzato visite guidate, al fine di valorizzare e far riscoprire i luoghi centrali e storici della nostra città».

«C’è stata poi la partecipazione per diversi anni alla “Città visibile della cultura” e alla “Notte della cultura”, si è tenuta la manifestazione in ricorrenza del 50° anniversario dell’alluvione del fiume Ombrone ed è stata promossa la “Festa della Maremma –Festa della tradizione”» prosegue Carini.

«Non ultime le pubblicazioni dei volumi “50° della Proloco-memorie di vita grossetana” e “La storia dei Grifoni”; c’è stata la partecipazione alla “Spesa in sospeso”, l’assegnazione del premio annuale di incoraggiamento per i giovani artisti in memoria del professor Giovanni Marini, il premio al Volontariato e, fiore all’occhiello della città, l’assegnazione del premio annuale Grifone d’Oro ai cittadini che si sono distinti per meriti particolari e hanno diffuso il buon nome della Maremma al di fuori dei confini locali».

L’assemblea si svolgerà in presenza con numero di soci consentito dalle vigenti normative anti Covid e quindi con le dovute regole di distanziamento, disinfezione, riconoscimento e iscrizione all’ingresso. Sono previste deleghe.

Con l’occasione si ricorda che la sede della Proloco in piazza del Popolo, 3 è aperta nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 10,30 alle 12 e il sabato solo su appuntamento.