Incontentabili le Under 13 della Pallavolo Grosseto, battuto anche il Donoratico

GROSSETO – Buona anche l’ultima giornata della prima fase a gironi per le ragazze della Under 13 Luca Consani. Le giovanissime della Pallavolo Grosseto, pur avendo già la qualificazione in tasca alla fase finale, non si accontentano ed hanno la meglio per 3 set a 0 (25-13; 25-4; 25-20) sulla Pallavolo Donoratico. Un percorso netto quello delle grossetane, con otto vittorie in altrettante gare e un solo set perso, sempre in continua crescita sia tecnica che di gruppo esprimendosi su ottimi livelli di gioco. Adesso la concentrazione è per l’inizio della seconda fase.

Le convocate: Viola Armini, Clara Balestri, Sabrina Delli Castelli, Gaia Giovani, Sofia Guidoni, Luigina Iaccarino, Giulia Muzzi, Camilla Peri, Chiara Priori ed Emma Rossi.

Arriva con la sconfitta nel derby con le pari età di coach Ausanio la peggiore prestazione delle Under 16 della Giorgio Peri Grosseto.

Partita senza appello con le bimbe di Spina che in pratica non hanno mai giocato. Il primo time out chiesto da Spina solo dopo 5 punti, fa capire di come il tecnico avesse già intuito la grande difficoltà in cui si sarebbe trovata la squadra.

Perfetta la prestazione delle avversarie. “Sembra incredibile – ha dichiarato lo staff tecnico – come, dopo le ultime prestazioni molto convincenti, siamo tornati a combattere con i fantasmi che il nostro gruppo pensava di avere esorcizzato considerato che una involuzione simile in così pochi giorni non può essere assolutamente di natura tecnica”.

Sconfitta per 3-1 per l’Under 16 Beauty Center nella penultima partita contro la Pallavolo Venturina. Una prestazione a singhiozzi contro una formazione con una ingenerosa posizione in bassa classifica. Tante assenze e gioco a sprazzi per le grossetane, ma da evidenziare l’ottima prestazione del libero Clara Sestini che ha sfoderato una prestazione di peso, come anche Anna Denei, classe 2008, che ha esordito con grinta e determinazione.

Le convocate: Noemi Rossi, Gaia Buonocore, Vanessa Banchi, Elena Settepassi, Benedetta Guerrini, Ester Ducchi, Lisa Montomoli, Anna Denei, Nicole Innocenzi e Clara Sestini