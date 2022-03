Incidente con la moto da cross: cade su una stradina sterrata. Recuperato con Pegaso

MASSA MARITTIMA – Doppio intervento ieri per i tecnici del Soccorso alpino. Oltre alla notizia di cui vi abbiamo parlato, dell’uomo caduto in una scarpata e finito in un fiume, il Sast è stato attivato, sempre a Massa Marittima, anche per un altro infortunio, sempre a Massa Marittima.

Un motociclista è infatti caduto su un sentiero sterrato e piuttosto impervio. Sul posto è intervenuta una squadra della stazione Monte Amiata che ha aiutato nelle operazioni di recupero l’equipe di bordo dell’Elisoccorso Pegaso2.

L’infortunato, con traumi alla parte superiore del corpo, è stato elitrasportato all’ospedale di Grosseto.