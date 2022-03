Il gavorranese Paco ritorna alla distanza regina, bagno di folla alla Rimini Marathon

GAVORRANO – Anche il gavorranese Paco Petrelli e i CorsAbili alla settima Rimini Marathon, fra applausi e sorrisi. Bel gettone di presenza e ritorno alla normalità per Paco assieme al “tiratore” Massimiliano, amico e compagno di corse, con arrivo all’Arco di Augusto in 4 ore e 24 minuti. I due si erano già distinti e fatti notare, in formazione allargata, all’evento in terra romagnola dell’edizione 2019.

“Nonostante la mia patologia mi stia creando nuovi problemi – ha commentato Paco nel dopogara, con tanto di medaglia al collo – e il Covid 19 ci ha costretti a stare fermi due lunghi anni, oggi è stata come farla la prima volta, bellissima e piena di sensazioni emozionanti, ma allo stesso tempo anche faticosa. Ma grazie al mio grandissimo amico Massimiliano che mi ha tirato fino alla fine, tutto è stato molto bello e indimenticabile. Grazie anche agli organizzatori della Rimini Marathon”.