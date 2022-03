Dalle tecniche di lavaggio ai prodotti e normative: corso online per il settore tessile con Cna

GROSSETO – Conoscere tutti i segreti del tessile, le tecniche di lavaggio, il marketing dei cosmetici: sono questi gli obiettivi dei corsi online promossi da Cna unione Servizi alla comunità. Un nuovo servizio a distanza, pensato per favorire la crescita professionale con percorsi formativi progettati in collaborazione con il centro DigiLab dell’università di Roma “La Sapienza”.

“Si tratta – spiega Davide Pecci, responsabile del settore Servizi alla comunità di Cna Grosseto – di una serie di corsi sempre disponibili in rete, sulla piattaforma e-learning del sistema Cna Formerete, che i titolari delle imprese e i dipendenti possono frequentare dove e quando vogliono”.

Corsi specifici, rivolti alle tintolavanderie, un settore dove è indispensabile un aggiornamento costante su tessuti, macchinari, prodotti e normative.

“Prima dell’emergenza sanitaria – aggiunge Pecci – i nostri associati erano abituati a frequentare iniziative di aggiornamento in presenza e speriamo di tornare, il prima possibile a questi appuntamenti. Nel frattempo, però, dobbiamo utilizzare ogni strumento a disposizione per favorire l’aggiornamento professionale degli imprenditori”.

La piattaforma dove trovano spazio questi corsi di approfondimento è molto semplice e intuiva, permette a tutti i soci di usufruire dei contenuti in qualsiasi momento.

Per avere maggiori informazioni sui temi proposti nei corsi o per associarsi è possibile contattare Cna Grosseto scrivendo a Conoscere tutti i segreti del tessile, le tecniche di lavaggio, il marketing dei cosmetici: sono questi gli obiettivi dei corsi online promossi da Cna unione Servizi alla comunità. Un nuovo servizio a distanza, pensato per favorire la crescita professionale con percorsi formativi progettati in collaborazione con il centro DigiLab dell’università di Roma “La Sapienza”.

“Si tratta – spiega Davide Pecci, responsabile del settore Servizi alla comunità di Cna Grosseto – di una serie di corsi sempre disponibili in rete, sulla piattaforma e-learning del sistema Cna Formerete, che i titolari delle imprese e i dipendenti possono frequentare dove e quando vogliono”.

Corsi specifici, rivolti alle tintolavanderie, un settore dove è indispensabile un aggiornamento costante su tessuti, macchinari, prodotti e normative. “Prima dell’emergenza sanitaria – aggiunge Pecci – i nostri associati erano abituati a frequentare iniziative di aggiornamento in presenza e speriamo di tornare, il prima possibile a questi appuntamenti. Nel frattempo, però, dobbiamo utilizzare ogni strumento a disposizione per favorire l’aggiornamento professionale degli imprenditori”.

La piattaforma dove trovano spazio questi corsi di approfondimento è molto semplice e intuiva, permette a tutti i soci di usufruire dei contenuti in qualsiasi momento.

Per avere maggiori informazioni sui temi proposti nei corsi o per associarsi è possibile contattare Cna Grosseto scrivendo a d.pecci@cna-gr.it o chiamando il numero 366 438 6653 o chiamando il numero 366 438 6653