Coronavirus in Maremma: nove ricoveri in più. I nuovi casi sono 208, tasso di positività schizza al 25%

GROSSETO – Balzo in avanti per i ricoveri per Covid: all’Ospedale Misericordia di Grosseto 27 persone sono ricoverate nei reparti ordinari Covid, nove in più di ieri. Resta vuota la terapia intensiva per il quinto giorno consecutivo.

Sono 208 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Grosseto (ieri 347), come segnalato dal report quotidiano Asl, su 831 tamponi (ieri 1.562). Come ogni lunedì, cala il numero di test processati e, con loro, il numero di nuovi positivi. Cresce il tasso di positività, che schizza al 25% (ieri 22,2%).

Sono 120 i guariti dal virus in 24 ore (ieri 321).

Salgono a 3.721 le persone positive in carico alla Asl in Maremma (ieri 3.467).

Report del giorno 21 marzo 2022

Intervallo di riferimento: dalle ore 24 del 19 marzo alle ore 24 del 20 marzo 2022

Aggiornamento sul grado di utilizzo di posti letto di degenza ordinaria per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Totale Posti letto occupati Note Arezzo Pazienti ricoverati in Bolla Covid San Donato Arezzo 18 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid San Donato Arezzo 2 Entrambi vaccinati ma che presentano gravi patologie pregresse Grosseto Bolla Covid Misericordia Grosseto 27 Dei pazienti ricoverati in bolla covid circa il 60 % non è vaccinato, circa il 40% è vaccinato con 1 dose o con 2 dosi da più di 120 giorni. TI Covid Misericordia Grosseto 0

Trend ultima settimana sul grado di utilizzo di posti letto di degenza per pazienti ricoverati esclusivamente per sintomatologia Covid:

Provincia Martedì 15 mar Mercoledì 16 mar Giovedì 17 mar Venerdì 18 mar Sabato 19 mar Sabato 20 mar Domenica 21 mar Arezzo 25 24 23 26 22 22 20 Grosseto 24 24 19 19 18 18 27 Totale ASL 49 48 42 45 40 40 47

Aggiornamento sui ricoveri di degenza ordinaria per pazienti ricoverati non per sintomatologia covid ma per altre patologie e risultati positivi al momento del ricovero.

Martedì 15 mar Mercoledì 16 mar Giovedì 17 mar Venerdì 18 mar Sabato 19 mar domenica 20 mar Lunedì 21 mar Ospedale San Donato (AR) 11 16 16 13 13 13 15 Ospedale La Gruccia (AR) 6 7 5 4 6 6 7 Ospedale Misericordia (GR) 3 4 6 6 9 9 9 Ospedale Nottola (SI) 7 7 6 6 7 7 6 Ospedale Campostaggia (SI) 1 1 1 3 3 3 3 Ospedale Orbetello (Gr) 3 2 2 2 2 2 2

Numero di persone guarite nel periodo di riferimento nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone Guarite Arezzo 188 Siena 170 Grosseto 120 Totale 478

Numero di tamponi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Provincia Tamponi molecolari Tamponi Antigenici Totale Tamponi Arezzo 336 669 1005 Siena 563 615 1178 Grosseto 311 520 831 Totale 1210 1804 3014

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie

Asl TSE 654 Provincia di Arezzo 198 Provincia di Siena 212 Provincia di Grosseto 208 Extra USL 36

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nelle rispettive provincie. Distribuzione per classi di età.

Provincia 0-18 19-34 35-49 50-64 65-79 Over 80 Non disponibile Arezzo 48 28 35 38 16 15 18 Grosseto 54 30 45 45 16 16 2 Siena 52 33 47 26 20 23 11 ASL TSE 154 91 127 109 52 54 31

Numero di tamponi risultati positivi effettuati nel periodo di riferimento per cittadini residenti nei Comuni dell’Area Vasta Sud Est. Distribuzione per Comune di residenza nella provincia di Grosseto

Comune Tamponi positivi Arcidosso 4 Campagnatico 1 Castel Del Piano 3 Castell’Azzara 1 Castiglione Della Pescaia 5 Cinigiano 2 Civitella Paganico 2 Follonica 10 Gavorrano 3 Grosseto 111 Magliano In Toscana 1 Manciano 3 Massa Marittima 1 Monte Argentario 21 Orbetello 13 Roccalbegna 2 Roccastrada 12 Santa Fiora 6 Scansano 2 Scarlino 2 Semproniano 2 Sorano 1

Numero di persone prese in carico dalla ASL TSE per positività al COVID nelle rispettive provincie.

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 5109 Siena 5076 Grosseto 3721 Totale 13906

Numero di persone classificate come “contatti stretti” nelle rispettive provincie

Provincia Numero di Persone prese in carico Arezzo 939 Siena 1212 Grosseto 461 Totale 2612

Decessi