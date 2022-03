Con “Ballo delle note” classe maremmana vince il Concorso regionale per una canzone popolare

FOLLONICA – L’Istituto comprensivo Leopoldo II di Lorena di Follonica annovera una nuova vittoria nel suo curriculum: la classe 2°A del plesso Bruno Buozzi ha partecipato al 9° Concorso regionale per una canzone popolare, vincendolo. Il testo “Ballo delle note” creato dai bambini e dalle bambine su una base musicale a scelta tra quelle stabilite dalla commissione, ha ricevuto il massimo della valutazione ottenendo il primo posto a livello regionale.

Il concorso è stato promosso da Luber, Centro europeo per la cultura musicale: promotore culturale non lucrativo – The free school of music online. Luber, impegnato in un progetto per contribuire ad elevare la cultura musicale pubblica in tutti i paesi, organizza e offre corsi musicali online completamente gratuiti per giovani e adulti per imparare a leggere la musica e suonare uno strumento musicale.

La Commissione giudicatrice del concorso provvederà a fare una copia della partitura da depositare all’Università di Pisa e una copia per la Biblioteca statale di Firenze, dove sarà riposta come opera culturale che va conservata nel tempo. Si tratta di un lavoro fatto in classe con i bambini piccoli di 2°A e la maestra Francesca Biagiotti di cui tutto l’Istituto va molto fiero.