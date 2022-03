Successo casalingo per gli Under 17 del Grifone, Montevarchi battuto di misura

ROSELLE – Alti e bassi nell’ultimo weekend di agonismo per le giovanili del Grifone. Sconfitta per 2-4 per gli Under 15, superati dal Montevarchi. Da applausi la doppietta di Tarlev nella prima mezzo’ora, ma gli ospiti rimediano con quella di Lovari e agguantano i tre punti con acuti di Nyamsi e Errunghi.

Sorridono gli Under 17 col 2-1 sempre ai coetanei del Montevarchi. Rompe gli equilibri Gamberi a metà primo tempo, rimedia Naldi poco prima dell’intervallo e a inizio ripresa arriva la rete decisiva di Veglianti.

Trasferta severa per gli Under 16, travolti 7-0 dalla Virtus Entella, leader e miglior attacco del girone D.

Under 15: Us Grosseto-Aquila Montevarchi 2-4

GROSSETO: Cavaglioni, Canu (10′ st Turbanti), Zauli (10′ st Poccia, Capoduri, Magnani, Colledan, Abagnale, Ibraimi (20′ st Attilio), Belletti (1′ st Plutnik), Cozzolino (20′ st Stefani), Tarlev (10′ st Galli). A disposizione: Balassone. All. Shaba.

AQUILA MONTEVARCHI: Fioravanti, Rossi (20′ st Vichi), Talenti, Marraccini, Bianchini, Errunghi, Camiciottoli, Spahiu (1′ st Nyamsi), Vignoli, Bombardieri, Lovari. A disposizione: Lapi, Redditi. All. Magni.

ARBITRO: Rocchiccioli di Piombino; assistenti Rossetti e Grieco di Piombino.

RETI: 1′ e 35′ Tarlev, 22′ e 15′ st Lovari, 5′ st Nyamsi, 25′ st Errunghi.

NOTE: espulso Colledan per doppia ammonizione.

Under 16: Virtus Entella-Us Grosseto 7-0

VIRTUS ENTELLA: Torrielli, Virtuosi (17′ st Martini Donati), Soracco, Vian Seewald (12′ st Mercurio), Calloni, Salguineti, Giacobbe (12′ st Danero), Cocconi, Perrone (22′ st Macchini), Tiana (12′ st Marzano), Calcagno. A disposizione: Gariti, Lagomarsino. All. Scotto.

GROSSETO: De Lucia (19′ st Conti), Fommei (26′ st Dani), Generali, Nardi, Busetta, Frediani (26′ st Sabatini), Biliotti (19′ st Graffieti), Mori (7′ st Peruzzi), Generali, Bojinov, Pimpinelli (26′ st Giulianini). All. Angeli.

ARBITRO: Morbelli di Albenga; assistenti Pollero e Bottero di Savona.

RETI: 10′ Giacobbe, 15′ Calcagno, 10′ st Calloni, 20′ st Martini Donati, 25′ st Cocconi, 32′ st Mercurio, 34′ st Macchini.

Under 17: Us Grosseto-Aquila Montevarchi 2-1

GROSSETO: Laudicino, Fralassi, Bardi, Gamberi, Passalacqua, Carlucci, Presicci, D’Ovidio (Arrigucci), Veglianti (Conti), Tenci, Mori (Fregoli). A disposizione: Nadalin, Giraudo. All. Stefani.

AQUILA MONTEVARCHI: Baldi, Chiti, Calosci, Nardi, Acciai, Pestelli, Gori, Castagni, Giusti, Croci, Malaj. A disposizione: Cacioli, Cocci, Buset, Falsini.

ARBITRO: Tagliafierro di Siena; assistenti Martinelli e Virzi Tarditti di Siena.

RETI: 20′ Gamberi, 44′ Nardi, 8′ st Veglianti.