Strade dissestate, l’albergatore: «I turisti lasciano recensioni negative. Dove finisce la tassa di soggiorno?»

PRINCIPINA MARE – «Questo è lo stato delle strade a Principina mare, questo quel che offriamo ai turisti» a parlare è un nostro lettore, Gabriele Rugini, titolare dell’hotel Grifone.

«Questo che vedete nella foto è quel che mi trovo ogni mattina davanti uscendo dal mio hotel: via della Trota, via Pesce persico e via Sarago, tutte vicino alla mia struttura che nel periodo estivo è frequentata da molti turisti»

«Ai turisti, tra l’altro, viene richiesta la tassa di soggiorno, e si trovano di fronte ad uno scempio del genere lasciando recensioni negative nella nostra pagina a causa dello stato di strade e parcheggi» prosegue Rugini.

«Abbiamo sollecitato più volte il comune senza ottenere risultati su un problema che danneggia la reputazione di tutta Principina».