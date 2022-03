Sgambetto del Las Palmas al Pizzeria Ballerini, Sporting Talamone nuova capolista

GROSSETO – In Prima Divisione a Grosseto è sempre il Crystal Palace a dettare legge: gli “inglesi” mettono a rischio la disputa dei playoff vincendo 7 a 4 lo scontro diretto contro il Muppet. Ci pensa la coppia Briaschi-Consonni a decidere il big match con giocate di alta qualità, mentre tra i ribollini l’ultimo a mollare è capitan Biondi. Al secondo posto sale ora l’Atletico Barbiere che si impone per 8 a 3 sull’Istia Campini con Di Sauro e Rossi a firmare il break decisivo. Rafforza la quarta posizione la Tpt Pavimenti Vetulonia, che ha la meglio 12 a 2 sul Barbagianni Carrozzeria Tirrena: Canuzzi e Nardi, danno il primo sprint alla formazione di Torrini, che poi nella ripresa aumenta il margine grazie ai gol del giovane Laganga. Infine, successo a tavolino dell’Fc Bascalia, che ottiene i tre punti per la mancata presentazione dei Mega Drivers.

Colpo di scena nel girone A di Seconda Divisione: il Las Palmas Ristopub, spinto dalla doppietta di Marra, stoppa 4 a 3 la Pizzeria Ballerini che così si vede scavalcare al primo posto dallo Sporting Talamone. Non basta la doppietta di Toninelli alla squadra di Nanni per contrastare la verve dei latini e così i ragazzi di Biozzi coronano un inseguimento pazzesco con l’autorevole 10 a 2 calato contro la Lokomotiv Grosseto, in cui Lashin è il vero e autentico mattatore con sei reti. Un duello davvero avvincente tra le prime due della classe comunque, che terrà accesa l’attenzione da qui alla fine del campionato. Un super Panebianco, invece, permette all’altra squadra follonichese del raggruppamento, ovvero l’Officina da Andrea, di superare 9 a 6 il Professione Casa di Federico Birelli, mentre il Ristorante Pizzeria Il Melograno, rinforzato dalla presenza di Scotto, Lippi e Ciaralli ha la meglio 9 a 7 sull’Angolo Pratiche del capocannoniere Marri. Vittoria a tavolino, infine, del Partizan Degrado sul Roda Beer.

Nel gruppo B prova di forza della capolista Montenero che stravince con un torrenziale 18 a 1 la propria gara contro la rimaneggiata Istia Longobarda: gara mai in discussione, con capitan Pacenti come sempre ispirato in zona gol e assistito bene dal duo Bianchini-Mulinari. Dopo il ko nello scontro al vertice riprende la marcia I Rigattieri Cdp di Fallani, con i cugini Fazzi a trascinare la squadra nel 7 a 4 sulla Trattoria da Beppe, mentre la sontuosa gara di Terzaroli permette agli Underdogz di scalare posizioni in classifica grazie al 13 a 6 sul Roccalbegna (Moretti 4). Due successi a tavolino chiudono la giornata, quelli di Endurance Team e Pizzeria Pepe Nero contro, rispettivamente, Ritual Fc e Wild Boars. Riposava l’Fc Boccalone.

Nella Prima Divisione della zona sud, con la capolista EdilTarquini che vede posticipato il proprio impegno con il Circolo Giardino, l’impresa di giornata la firmano i Btich Boys, che la spuntano di misura (6-5) contro il quotato Delfini Estetica Helios, un po’ a secco di risultati nell’ultimo periodo. Sono le doppiette di Cruciani e Nucci a mattere le ali alla compagine di Bordo. Vittoria per 5 a 0 della Robur Gladio sugli Spaccabotteghe, riposavano gli O’ Cugì.

Copertina di giornata nel calcio a 7 tutta per il Ps Car Center del duo Iacchini-Groccia, che sporca il percorso netto del Nomadelfia: la doppietta di Carena non basta alla capolista, battuta per 4 a 2. E’ Capolupo, con un tris, a cercare di riaprire il campionato, con l’acuto di Melani a chiudere il tabellino marcatori. Bomber Ingrati (tris per lui) e Olivo, invece, firmano il 5 a 2 del Caffè Barracuda di Tramannoni sul Patainhiakos (Guidarini 2), mentre il sempre positivo Friani, anch’egli a segno con una tripletta, permette al Birrareal di scalare la classifica: 4 a 3 in favore dei castiglionesi ai danni del Podere Casina.