Ombra sigilla la porta del Follonica Gavorrano, Carpi ko e accesso in semifinale di Coppa Italia

BAGNO DI GAVORRANO – Successo per 2-0 e accesso in semifinale di Coppa Italia per il Follonica Gavorrano dopo il confronto col Carpi. Primi tiri in porta di Fontana e Origlio, poi è Ombra ad essere impegnato da Villanova. Dopo la mezz’ora i maremmani sbloccano il risultato da una bella triangolazione sulla sinistra tra Liurni e Origlio, con quest’ultimo che mette la palla in mezzo per l’accorrente Arduini: 1-0. Chance ancora per Origlio che però tergiversa in area e calcia verso la porta: Ferretti c’è.

Alta al 41′ la girata di testa di Fontana. Un minuto dopo Villanova semina il panico in area ma Ombra evita il gol del pareggio.

Un paio di interventi ancora del portiere minerario a inizio ripresa. Al quarto d’ora Grifoni serve Tiganj, che però manda alto. Ancora un miracolo di Ombra, a tu per tu con Villanova; meno impegnativa la parata di Ferretti su Sylla. Pur soffrendo, il Follonica Gavorrano trova al 24′ la rete del raddoppio: Lo Sicco serve Origlio in profondità, palla in mezzo per Tiganj che deve solo appoggiare in rete.

Azione solitaria di Mugelli al 31′ con Ferretti che non si fa sorprendere. Ancora Ombra dice di no agli ospiti: il tiro dal limite verso l’incrocio di Lordkipanidze viene deviato. Tentativi anche di Raffini e Sivilla, ma il risultato non cambia.

FOLLONICA GAVORRANO: Ombra, Coccia, Dierna, Grifoni, Origlio (76′ Berardi), Liurni (85′ Giustarini), Sylla (70′ Mugelli), Lo Sicco, Arduini (64′ Iacullo), Fontana (56′ Tiganj), Ampollini. A disposizione: Vivoli, Bruni, Del Rosso, Fremura. All. Bonura.

ATHLETIC CARPI: Ferretti, Ghizzardi, Tosi, Bottalico (62′ Sivilla), Boccaccini, Uni (69′ Germinio), Vitali Borgarello (57′ Lordkipanidze), Muro (73′ Bruno), Walker, Villanova, Carrasco (84′ Raffini). A disposizione: Ballato, Togola, Montebugnoli, Bolis. All. Bagatti.

ARBITRO: Caruso di Viterbo; assistenti Isolabella di Novi Ligure, Denisov di Bari.

RETI: 36′ Arduini, 24′ st Tiganj.

NOTE: ammoniti: Dierna, Carrasco, Arduini, Coccia, Lordkipanidze, Ampollini; recuperi 0+4.