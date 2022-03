La figlia d’Europa: episodio 4 – Giustizia – ASCOLTA

Ascolta "La figlia d'Europa: episodio 4 - Giustizia" su Spreaker.

GROSSETO - ”La figlia d'Europa" è il podcast realizzato da Jule Busch e prodotto da IlGiunco net. È ispirato al libro “La figlia d’Europa. Il sogno infranto di Elena Maestrini” di Jule Busch. La supervisione è di Daniele Reali e la voce narrante di Laura Sbrana Adorni. Il podcast si compone di quattro puntate, ognuna di 25 minuti, ed è stato realizzato tra gennaio e febbraio del 2022. Dieci le persone intervistate.

Episodio 4: “Giustizia” - La puntata finale si concentra sugli aspetti giudiziari della vicenda dell’incidente che ancora non si sono conclusi. L’avvocato della famiglia Maestrini, Cinzia Zanaboni, spiega le fasi del procedimento penale e Gabriele Maestrini, amareggiato, fa un riassunto della sua battaglia per ottenere giustizia per sua unica figlia. Con le parole della sopravvissuta Aurora Paraninfi si chiude il podcast “La figlia d’Europa”.

Questo podcast può essere ascoltato anche su Spotify, Amazon Music, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Podcast Addict.

QUI trovi il trailer del podcast "La Figlia d'Europa"

QUI trovi il primo episodio dal titolo 20 marzo 2020

QUI trovi il secondo episodio dal titolo Gavorrano

QUI trovi il terzo episodio dal titolo Collante