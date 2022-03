Coronavirus: 4.577 nuovi positivi in Toscana su 27.063 test

GROSSETO – I nuovi casi registrati in Toscana sono 4.577 su 27.063 test di cui 7.774 tamponi molecolari e 19.289 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 16,91% (57,9% sulle prime diagnosi). A dirlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che anticipa i dati della Asl.

In provincia di Grosseto i nuovi positivi sono 346. Cinque a Castell’Azzara, dieci a Sorano, 36 a Monte Argentario, nove a Magliano in Toscana, tre a Montieri, 17 a Manciano, 34 a Orbetello, due a Roccalbegna, due a Semproniano e altrettanti a Seggiano, 14 a Castiglione della Pescaia e 15 a Roccastrada, cinque a Civitella Paganico, sei a Pitigliano, Sette a Scansano, 129 a Grosseto, 31 a Follonica, tre a Scarlino, cinque a Gavorrano, due a Capalbio, quattro a Massa Marittima, uno a Campagnatico, Cinigiano, Santa Fiora, Arcidosso e Castel del Piano.

I comuni sono suddivisi per ASL e ordinati in base al tasso di nuovi positivi ogni 100mila abitanti. Il tasso giornaliero di positivi per 100 mila abitanti in provincia di Grosseto è stato di 158,32.

I vaccini attualmente somministrati sono 8.772.667 di cui 2.334.076 dosi booster.