Battuto anche il Prato, Blue Factor Castiglione a pieni giri in serie A2

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Sa solo vincere la Blue Factor: anche a Prato, contro l’ultima in classifica, il Castiglione seppur soffrendo batte i lanieri per 4-3 e allunga a più 4 al primo posto in classifica sul Sarzana, con una partita in meno dei liguri. Come previsto il Prato di Enrico Bernardini ha dato del filo da torcere a Buralli e compagni, che hanno iniziato il match come meglio non potevano. Proprio il capitano Buralli spara da centro pista, Cabiddu recupera il rimbalzo e segna l’1-0, dopo appena 8 secondi. Il Castiglione attacca e trova anche il raddoppio. Lo scambio con Cabiddu che serve un assist perfetto, permette a Buralli di scartare il portiere e mettere dentro il 2-0. Il Prato che ha sempre lottato in tutte le partite, nello scorso turno aveva battuto addirittura il Sarzana, si riporta sotto. Sul filtrante da centro pista, Santoro tocca di quel tanto per mettere alle spalle di Saitta, 2-1.

Nel finale di tempo ancora un tiro dalla distanza di Piro, trova prontissimo sulla ribattuta Cabiddu che non ci pensa un attimo e da due passi, anticipando il difensore insacca il 3-1 che manda le squadre al riposo. Ad inizio ripresa il Castiglione allunga ancora. Cabiddu dalla media distanza insacca il bolide del 4-1, per la sua tripletta e il1 4 gol stagionale. Il Prato non demorde. Alberto capuano in slalom fa secco Saitta, che si riscatta parando il rigore da lui provocato per il fallo su Cacciatore a Mugnaini. Alberto Capuano segna il gol del 4-3, con Cabiddu che non trasforma il rigore, fallo su Buralli. Nel finale occasioni per ambo le parti con Saitta super a blindare l’11° vittoria dei maremmani.

Serie A2 STARTIT PRATO-BLUE FACTOR CASTIGLIONE 3-4

STARTIT PRATO: Alessandro Vespi, Francesco Vespi; Lorenzo Capuano, Maurizio Baldesi, Tommaso Benelli, Tommaso Barzocchi, Lorenzo Mugnai, Andrea Santoro, Leonardo Cacciatore, Alberto Capuano. All. Enrico Bernardini.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, Alessandro Donnini; Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Matteo Mantovani, Diego Guarguaglini, Filippo Montauti, Alberto Cabiddu, Emanuele Perfetti. All. Massimo Bracali.

ARBITRO: Matteo Righetti di Sarzana.

RETI: pt (1-3) 0’08” Cabiddu (C), 7’40 Buralli (C), 16’07 Santoro (P), 23’02 Cabiddu (C); st 1’07 Cabiddu (C), 5’17 e 14’51 rig. A.Capuano (P).

Le gare della 16a giornata del 19/20 marzo: Decom Roller Matera-Gamma Innovation Sarzana 11-8 giocata il 5/12/21, Indeco Afp Giovinazzo-Rotellistica Camaiore 9-4, Prato Startit-Blue Factor Castiglione 3-4, Sgs Forte dei Marmi-Cgc Viareggio rinv. Riposa Alice Grosseto. Recupero 8° giornata il 20/3 Decom Roller Matera-Rotellistica Camaiore.

La classifica serie A2 girone B: Castiglione (13­­) 34, Sarzana (14) 29, Forte dei Marmi (13) 25, Afp Giovinazzo (14) 21, Roller Matera (13) 20, Cgc Viareggio (12) 19, Rotellistica Camaiore (14) 16, Alice Grosseto (14) 5, Prato (15) 4.

Marcatori: Joaquin Vargas (R.Matera) 36, Federico Buralli (Castiglione) 34, Ernest Cinquini (Sarzana) 23, Matteo Pistelli (Sarzana) e Davide Deinite (Forte dei Marmi) 20.