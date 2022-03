Turismo, la minoranza: «Perché il Comune vuole uscire da Portargentario?»

ORBETELLO – “Qual è il progetto turistico del Comune di Orbetello sul medio/lungo periodo?”, chiede la minoranza.

“Urge ancor più saperlo per capire a che punto di tale visione turistica si pone l’uscita del Comune di Orbetello da Portoargentario – va avanti l’opposizione -, il progetto che coinvolge numerosi comuni del territorio grossetano ed il comune di Siena, riguardante la croceristica che, da anni e con successo, propone il porto di Porto Santo Stefano come luogo favorevole di attracco per la piccola e media crocieristica e lavora alla creazione di una rete di comuni circostanti che possano accogliere turisticamente chi scende dalle navi, dando vita a percorsi enogastronomici, storici e archeologici, culturali e naturali che possano essere un’occasione di turismo per tutti i comuni che scelgono di prendere parte all’iniziativa. Un progetto ben avviato che è stato riconosciuto già 2 anni fa come miglior destinazione croceristica italiana”.

“Ci chiediamo quindi perché il Comune di Orbetello ha deciso di uscire da tale circuito che comportava tra l’altro un investimento complessivo di 2mila euro l’anno? – prosegue la minoranza – Sperando di non dover prendere per buone le voci che affermano che l’uscita sia dovuta ad antipatie “politiche” tra il nostro Comune e quello vicino, chiediamo al sindaco e alla sua giunta di spiegare la ratio di questa scelta”.

“Devono esserci ragioni davvero stringenti per rinunciare a tutto questo – conclude la minoranza -. E sarebbe utile saperle visto che il sindaco e l’assessore al turismo non le hanno condivise né in consiglio comunale, né tra la comunità”.