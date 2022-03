Nuove assunzioni in Comune: arrivano sei figure altamente specializzate

Ascolta "Le NEWS da non perdere in Maremma - 19 marzo 2022" su Spreaker.

GROSSETO - Si è conclusa giovedì scorso la procedura che ha portato all’assunzione di sei figure professionali di alta specializzazione per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Le nuove professionalità entreranno in servizio a partire dal prossimo 28 marzo con un contratto a tempo determinato valido per 36 mesi, salvo proroghe relative alla realizzazione dei progetti. Si tratta di figure tecniche altamente specializzate, tra architetti ed ingegneri, che andranno a supporto degli uffici tecnici sia per la fase di progettazione che di attuazione pratica per i bandi Pnrr.

Le nuove assunzioni andranno ad aggiungersi alla figura di alto profilo amministrativo fornita dalla Regione, sempre per l’attuazione del Pnrr e del Pinqua.

“L’ingresso delle sei nuove unità in tempi rapidi dimostra la grande reattività del Comune di Grosseto, che ancora una volta ha dato prova di essere in primo piano per quanto riguarda la progettualità Pnrr – afferma il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Il nuovo personale, altamente qualificato, andrà così a potenziare l’ottimo lavoro che gli uffici tecnici stanno svolgendo. Ad ora, infatti, siamo riusciti a partecipare a tutti i bandi Pnrr di competenza degli enti comunali. Un risultato che si inserisce in una struttura profondamente rinnovata grazie alla nuova macro-organizzazione e all'assunzione di nuovi dipendenti che garantisce il turn over necessario, per cui ringrazio il Segretario generale, Luca Canessa. Un percorso, quello delle nuove assunzioni, che prosegue con nuovi bandi e l'entrata in servizio, proprio il 28 marzo, di ulteriori dieci C amministrativi."