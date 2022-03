Nocciolini resuscita il Grifone: battuta l’Entella e riaperta la corsa alla salvezza

GROSSETO – Il Grifone non muore mai. Una prova di grande carattere contro l’Entella restituisce le speranze al Grosseto che adesso si prepara a uno sprint salvezza con un altro morale. A decidere l’incontro è Manuel Nocciolini, quel Barbabomber che non tradisce proprio nel momento del bisogno. Da segnalare anche la prestazione stratosferica di Rabiu, migliore in campo, che ha deliziato il pubblico con l’assist per Nocciolini.

Foto di Paolo Orlando

Fuori a sorpresa Gorelli, per indisponibilità, mister Maurizi schiera Ciolli, Peretti e Siniega davanti a Barosi. A centrocampo torna titolare Rabiu davanti alla difesa, con Artioli e Piccoli mezze ali e Raimo e Semeraro sugli esterni. In attacco Capanni e Nocciolini. Proprio Nocciolini, dopo appena un minuto, s’invola verso la porta avversaria ma spara alto. Altri due minuti ed è ancora lui, su punizione, a cercare la rete. Al 26’ Raimo inventa un passaggio dalla trequarti per Piccoli, che s’inserisce in area ma viene anticipato da Borra in uscita. Preludio al gol perché al 29’ Rabiu addomestica un pallone e lo serve per Nocciolini che s’insinua in area e batte Borra per l’uno a zero. Il Grosseto ci crede e provare l’affondo, dopo cinque minuti, è Artioli che entra sulla corsia destra e serve Semeraro sulla fascia opposta che, di prima, prova a calciare al volo alzando di poco il pallone. Al 44’ punizione dubbia per l’Entella, dal limite dell’area, che Schenetti calcia addosso alla barriera e Barosi blocca senza problemi.

Partenza con il botto per il Grifone, che dopo appena due minuti entra in area, grazie all’ottimo passaggio di Nocciolini, e tira ma il pallone colpisce in pieno la traversa. Al 15’ è Artioli, dopo l’ennesima palla riconquistata da Rabiu, ad avanzare e provare il tiro: alto sopra la traversa. Risponde Merkaj, su angolo, con una girata che colpisce l’esterno della rete. Alla mezz’ora occasione clamorosa per l’Entella, dentro l’area, ma Ciolli chiude con un grandissimo intervento in scivolata e salva il risultato. Al 33’ Raimo in contropiede intercetta un pallone e riparte calciando a botta sicura e trovando la deviazione miracolosa di Borra. A tre minuti dalla fine Morra, davanti porta, colpisce sicuro di testa verso l’angolino ma Barosi si smaterializza e riappare nell’angolo in tempo per toccare e deviare la palla. Finisce dopo cinque lunghissimi minuti una partita che regala ancora speranze per una salvezza che varrebbe più di una vittoria del campionato.

Grosseto-Virtus Entella 1-0

GROSSETO: Barosi, Siniega, Peretti, Ciolli, Raimo, Artioli (19’ st Bruzzo), Rabiu (95’ st Mauceri), Piccoli (39’ st Cretella), Semeraro, Capanni, Nocciolini (19’ st Arras). A disposizione: Lazzari, Fallani, Scaffidi, Salvi, Tiberi, Boccardi, Saporiti. All. Maurizi.

VIRTUS ENTELLA: Borra, Cleur (24’ st Di Cosmo), Magrassi (11’ st Morra), Schenetti, Lipani (35’ st Meazzi), Karic (1’ st Barlocco), Chiosa, Palmieri, Merkaj, Pavic (1’ st Dessena), Sadiki. A disposizione: Siaulys, Alesso, Pellizzer, Banfi, Paolucci, Silvestre, Rada. All. Volpe.

ARBITRO: Michele Di Cairano di Ariano Irpino (Valente di Roma2, Pompei Poentini di Pesaro)

RETE: 29’ Nocciolini.

Note: totale spettatori 1.054. Recupero 0’ pt, 5’ st.