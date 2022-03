I tecnici dell’Invictasauro si aggiornano: nuova lezione di coordinazione di base

GROSSETO – Lezione di aggiornamento in casa Asd Invictasauro Scuola Calcio Elite che ha organizzato un incontro per i propri tecnici e comunque per tutti gli allenatori interessati. La riunione, dal titolo “Esercitazioni per lo sviluppo della coordinazione di base” è stata condotta dal professor Andrea Fiaschi, laureato in scienze motorie e preparatore motorio, della società del presidente Paolo Brogelli.

L’incontro, a detta del responsabile tecnico della scuola calcio elite Maurizio Bruni, è stata molto interessante, anche grazie alla visione di un filmato fatto apposta per l’occasione , dagli stessi Fiaschi e Bruni.

La società ha lasciato i presenti al prossimo incontro tecnico relativo alla tecnica di allenamento dei portieri.